В Николаевской области арестовали белорусские вагоны с удобрениями на $20 миллионов — Finance.ua

В Николаевской области арестовали белорусские вагоны с удобрениями на $20 миллионов

Сегодня 13:27 — Казна и Политика

В Николаевской области Государственное бюро расследований арестовало белорусские вагоны с удобрениями стоимостью 20 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

«ДБР продолжает системную работу по выявлению и изъятию в пользу нашего государства имущества стран-агрессоров. В частности, в Николаевской области работники ДБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 млн долларов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.

Как сообщила пресс-служба, сейчас следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства по злоупотреблению должностных лиц таможни. Расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.

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