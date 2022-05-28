В Николаевской области арестовали белорусские вагоны с удобрениями на $20 миллионов — Finance.ua
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В Николаевской области арестовали белорусские вагоны с удобрениями на $20 миллионов

Сегодня 13:27Казна и Политика
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В Николаевской области Государственное бюро расследований арестовало белорусские вагоны с удобрениями стоимостью 20 млн долларов.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
«ДБР продолжает системную работу по выявлению и изъятию в пользу нашего государства имущества стран-агрессоров. В частности, в Николаевской области работники ДБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 млн долларов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.
Как сообщила пресс-служба, сейчас следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства по злоупотреблению должностных лиц таможни. Расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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