В Нидерландах теплицу для тюльпанов обогревают теплом от майнинга биткоинов — Finance.ua

В Нидерландах теплицу для тюльпанов обогревают теплом от майнинга биткоинов 07.10.2023, 01:12 — Энергетика

В Нидерландах стали использовать тепло, произведенное в результате майнинга криптовалюты , для частичного отопления теплиц, экономя таким образом на счетах за газ.

Об этом сообщает Euronews

Из-за стремительного роста цен на энергоносители фермеры переживают трудные времена. Не лучше ситуация у тепличных фермеров Нидерландов — крупнейшего экспортера тюльпанов в мире и второго после США экспортера сельскохозяйственной продукции.

Так, огромные затраты на электроэнергию заставили некоторые нидерландские сельскохозяйственные компании, которые часто выращивают культуры в теплицах, в этом году прекратить выращивать тюльпаны, а другие даже обанкротились.

Чтобы избежать прекращения деятельности и увеличения накладных расходов, цветочница Даниэль Коннинг объединилась с компанией, занимающейся добычей биткоинов, чтобы обогреть свою большую теплицу вблизи Амстердама с помощью серверов для добычи.

Добыча криптовалюты генерирует большое количество тепла, требуя огромного количества электроэнергии для питания компьютеров.

Тепло, генерируемое добывающим оборудованием, теперь используется для отопления теплицы, где растут тюльпаны, уменьшая зависимость фермерши от газа.

Серверы, в свою очередь, питаются солнечной энергией с крыши, что обычно снижает огромные затраты на электроэнергию для майнинга и уменьшает его потенциальное влияние на окружающую среду.

Цветочница и майнинговая компания разделили право собственности на производимые ими серверы и биткоины.

В теплице работает шесть серверов общей стоимостью 15 тысяч евро.

Майнинговая компания ежемесячно посещает ферму, чтобы обслуживать установки, очищать вентиляторы серверов от пыли и насекомых. Также фирма продает тюльпаны.

Економічна Правда По материалам:

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