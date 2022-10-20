В Нидерландах меняют правила для украинских беженцев — Finance.ua
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В Нидерландах меняют правила для украинских беженцев

Личные финансы
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Правительство Нидерландов вводит изменения для украинских беженцев. С 1 ноября в паспорте нужно иметь отметку, подтверждающую статус временной защиты.
Речь идет о наклейке O-документа от Службы иммиграции и натурализации Нидерландов (IND), сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisasnfo.com.
Все украинцы и иностранцы, легально проживавшие в Украине до начала войны, могут получить наклейку O-документа в своем паспорте от IND. Это будет доказательством предоставления временной защиты и доступа к рынку труда.
С 1 апреля для работодателей в Нидерландах действует освобождение от разрешений на работу для работодателей, которые хотят трудоустроить беженцев из Украины.
Кстати, удобно изучать иностранный как онлайн, так и офлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, насчитывающей десятки школ в Украине и во всем мире.

Хочу занятия в Speak Up

«Эта переходная договоренность истекает 31 октября. Это означает, что с 1 ноября 2022 года беженец может продемонстрировать, что на него распространяется Директива о временной защите, только если он обладает наклейкой или O-документом, выданным IND. Только с помощью этих документов можно продемонстрировать, что беженец имеет право работать как наемный работник без разрешения на работу», — говорится в сообщении.

Открытие счета и денежные переводы за границей

По материалам:
РБК-Україна
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