В некоторых районах Киевщины частично отсутствует электроснабжение — ДТЭК Сегодня 09:52 — Аграрный рынок

В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области частично отсутствует электроэнергия в результате российской ракетной атаки 2 января.

ДТЭК. Об этом сообщили

«Киевщина: из-за атаки российских окупантов частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах», — говорится в сообщении.

В ДТЭК добавляют, что как только ситуация с опасностью позволит, энергетики начнут возобновление электроснабжения.

Из-за атаки временно также отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.