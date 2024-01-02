В некоторых районах Киевщины частично отсутствует электроснабжение — ДТЭК
В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области частично отсутствует электроэнергия в результате российской ракетной атаки 2 января.
«Киевщина: из-за атаки российских окупантов частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах», — говорится в сообщении.
В ДТЭК добавляют, что как только ситуация с опасностью позволит, энергетики начнут возобновление электроснабжения.
Из-за атаки временно также отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах
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