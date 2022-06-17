В некоторых электромобилях Ford нашли серьезный дефект — Finance.ua
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В некоторых электромобилях Ford нашли серьезный дефект

Сегодня 03:00Технологии&Авто
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Ford временно прекращает продажу Mustang Mach-E из-за потенциальной опасности, которую несут в себе данные электромобили. Об этом сообщил CarScoops.
Это затронет почти 50 тысяч автомобилей на территории США — проблема связана с потенциальным перегревом главных контакторов высоковольтной батареи Mustang Mach-E.
Перегрев может привести к искрению и деформации поверхностей электрических контактов — это может привести к тому, что контактор (переключатель с электронным управлением) останется в нестабильном состоянии, что может привести к потере тяги во время движения. В конечном итоге, это приведет к аварии.
Чтобы решить данную проблему, Ford собирается обновить программное обеспечение вторичного модуля управления бортовой диагностикой и модуль управления питанием от аккумуляторной батареи.

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По материалам: Судебно-юридична газета
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