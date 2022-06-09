В НБУ сообщили, какие изменения произошли на рынке небанковских финансовых услуг в мае (инфографика) — Finance.ua
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В НБУ сообщили, какие изменения произошли на рынке небанковских финансовых услуг в мае (инфографика)

Сегодня 09:36Фондовый рынок
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В мае количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1659 (по состоянию на 31 мая) с 1664 (по состоянию на 30 апреля). Об этом говорится в сообщении НБУ.
Количество банков по состоянию на 31 мая осталось неизменным и составило 69.
В течение мая Национальный банк не регистрировал новых участников рынка небанковских финансовых услуг.
В то же время из реестров исключены пять участников — три страховщика (принудительно, в связи с тем, что они не имеют действующих лицензий), одна финансовая компания и один страховой брокер (добровольно, на основании поданных ими заявлений).
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Кроме того, на основании поданных заявлений пяти финансовым компаниям аннулированы все лицензии, а двум — часть лицензий.
По состоянию на 31 мая на небанковском рынке работали 129 страховщиков non-life (было 132) и 13 life-страховщиков (по сравнению с прошлым месяцем количество не изменилось), 197 ломбардов (количество не изменилось), 187 кредитных союзов (количество не изменилось), 110 лизинговых компаний (количество не изменилось), 893 финансовые компании (было 894), 63 страховых брокера (было 64) и 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).
В НБУ сообщили, какие изменения произошли на рынке небанковских финансовых услуг в мае (инфографика)
Кроме того, на рынке признаны 24 банковские группы и 23 небанковские финансовые группы.
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На платежном рынке действует 37 национальных платежных систем, учитывая государственные, и 16 международных платежных систем.
В мае в Национальный банк поступило 110 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов относительно финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей составило 81. Количество запросов по кредитным учреждениям (банки и кредитные союзы) — 18, страховщикам — 11.

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По материалам: Finance.ua
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