В НБУ сообщили, как будут удерживать устойчивость валютного рынка — Finance.ua

В НБУ сообщили, как будут удерживать устойчивость валютного рынка
Благодаря официальному финансированию НБУ сможет поддерживать достаточный уровень международных резервов и соответственно устойчивость валютного рынка.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Ожидается, что общий объем финансовой поддержки в форме кредитов и грантов в этом году составит около 45 млрд долл. США.
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Благодаря международной помощи у правительства есть возможность финансировать значительный дефицит бюджета, а НБУ — поддерживать высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок.
По прогнозу НБУ, уровень международных резервов в конце этого года составит около 42 млрд дол. США, а в последующие годы вырастет до 45 млрд грн.
Риски
Национальный банк пересмотрел основное предположение о длительности высоких рисков безопасности. Предполагается, что они будут сохраняться, по меньшей мере, до конца 2024 года.
Это предположение согласовывается с подавляющим большинством экспертных прогнозов и результатами опросов. Также оно соответствует предположениям, заложенным в проект бюджета на 2024 год, что предполагает сохранение значительных расходов на поддержание обороноспособности в течение года.
Следовательно, ключевым риском прогноза и дальше остается более длительный срок, а также непредсказуемый характер и интенсивность полномасштабной войны.
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