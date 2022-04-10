В НБУ сказали, какая сейчас инфляция в стране — Finance.ua
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В НБУ сказали, какая сейчас инфляция в стране

Сегодня 16:44Казна и Политика
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Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что если сравнивать довоенные ожидания по инфляции с реальным положением дел, то отклонение умеренное.
Об этом он сказал в интервью ЭП.
По его словам, оценка инфляции в НБУ производится на основе веб-скрепинга. «Если говорить о марте, то мы оценили изменение инфляции в 2,1% за месяц. Ее показатель год к году составил 11,1%, базовая инфляция — 8,5%. Причины подорожания понятны — логистические проблемы и рост производственных затрат», — сказал он.
Шевченко добавил, что если смотреть последний прогноз НБУ, который выходил еще до войны, в январе, то там ожидался индекс цен за март в годовом измерении на уровне 9,2% и годовая базовая инфляция 8,2%. «То есть отклонение даже несмотря на войну умеренное», — резюмировал он.
В феврале 2022 года цены в Украине в годовом исчислении выросли на 10,7% против 10% в январе из-за нагнетания военной угрозы и в конечном итоге вторжения россии в Украину.

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По материалам: Економічна Правда
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