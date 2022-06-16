В НБУ рассказали, как будут работать 27 и 28 июня 2022 года — Finance.ua

В НБУ рассказали, как будут работать 27 и 28 июня 2022 года
Сегодня 15:45
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27 и 28 июня 2022 будут рабочими днями для банковской системы Украины.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк отменил перенос работы банковской системы с понедельника 27 июня — на субботу 2 июля 2022 года.
Кроме того, в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.
Соответствующие нормы содержит Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
Так, 27 и 28 июня (День Конституции Украины) 2022 будут рабочими днями банковской системы.
Суббота, 2 июля 2022 — выходной день.
Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения Национального банка и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 27 и 28 июня 2022 будут работать в обычном режиме.
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться:
в период с 25 по 27 июня 2022 — датой банковского дня 27 июня 2022;
28 июня 2022 — датой банковского дня 28 июня 2022;
в период со 2 по 4 июля 2022 — датой банковского дня 4 июля 2022 года.
Такое решение обусловлено необходимостью обеспечить проведение межбанковских переводов и работу системы депозитарного учета Национального банка в условиях военного положения.
В выходные дни банки должны самостоятельно определять график работы обособленных подразделений (филиалов, отделений), учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.