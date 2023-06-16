В НБУ рассказали, хватает ли международной помощи для покрытия дефицита бюджета — Finance.ua

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В НБУ рассказали, хватает ли международной помощи для покрытия дефицита бюджета

Казна и Политика
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В НБУ рассказали, хватает ли международной помощи для покрытия дефицита бюджета
В НБУ рассказали, хватает ли международной помощи для покрытия дефицита бюджета
Украина с начала 2023 года получила от международных партнеров 20 млрд долларов США финансовой помощи.
Об этом на брифинге сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
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«С начала года Украина получила от международных партнеров финансирование на сумму около 20 млрд долл. США», — сказал Пышный.
В Нацбанке отмечают, что их совместные меры с правительством способствовали увеличению объемов привлеченных в государственный бюджет средств от продажи ОВГЗ. Все это позволило успешно профинансировать значительный дефицит государственного бюджета в январе — мае.
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Отмечается, что, учитывая международную поддержку и постепенное оживление экономики, Украина сможет и дальше финансировать все необходимые расходы без возобновления эмиссионного финансирования.
Как сообщалось, в 2023 году ожидается 42 млрд долларов финансовой помощи, включая 4,6 млрд дол. Международного валютного фонда.
Напомним, Польша в связи с полномасштабным вторжением россии предоставила Украине в прошлом году помощи на сумму до $8 млрд, что составляет около 1,5% ВВП страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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