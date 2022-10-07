В НБУ прогнозируют несущественное снижение инфляции в 2022 году — Finance.ua
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В НБУ прогнозируют несущественное снижение инфляции в 2022 году

Казна и Политика
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В НБУ прогнозируют несущественное снижение инфляции в 2022 году
В НБУ прогнозируют несущественное снижение инфляции в 2022 году
Замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что сейчас на рынке фиксируется несколько факторов, которые помогут улучшить ситуацию с ценами, а также снизить прогноз инфляции на этот год.
Об этом он сказал на онлайн-конференции Forbes.
По его словам, последний прогноз (в июле) инфляции — около 30%, в следующем году — около 20%.
«Риски — в сторону снижения: скорее всего, будет пересмотрен прогноз инфляции чуть ниже, но несущественно», — сказал Николайчук.
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Это связано, в частности, с улучшением ситуации с поставкой овощей и фруктов.
Кроме того, больше снизились цены на топливо, что повлияло на стабилизацию ситуации с логистикой.
«Ситуация с открытием портов также дает больше оснований, что не будет больших курсовых колебаний», — отметил замглавы Нацбанка.
В июльский прогноз инфляции Нацбанк закладывал введение дополнительного импортного сбора и увеличение акциза на топливо, но реализовать это не пришлось, что послужило еще одним сдерживающим фактором для цен.
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«В следующем году основной дезинфляционный фактор — улучшение возможности украинского бизнеса наращивать производство сельхозпродукции, улучшать логистические возможности», — сказал Николайчук.
Напомним, что в августе потребительские цены выросли с 0,7% в июле до 1,1%. В годовом исчислении инфляция в августе выросла до 23,8% с 22,2% по итогам июля и 21,5% по итогам июня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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