В НБУ подсчитали, сколько уже собрали на поддержку армии и гуманитарной помощи — Finance.ua

В НБУ подсчитали, сколько уже собрали на поддержку армии и гуманитарной помощи

Сегодня 16:48 — Казна и Политика

В НБУ подсчитали, сколько уже собрали на поддержку армии и гуманитарной помощи

По состоянию на сегодняшний день на спецсчет, открытый Национальным банком для поддержки Вооруженных Сил Украины, в общей сложности было перечислено около 11,4 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба регулятора, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и международного сообщества. В частности, более 3,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Пока почти все полученные средства Национальный банк уже перечислил на нужды военных — около 11,4 млрд грн. Остаток средств на спецсчете составляет около 61,2 млн грн.

Также по состоянию на 12 марта на счет Министерства социальной политики, открытый Национальным банком для гуманитарных целей, в общей сложности было перечислено более 242 млн грн в эквиваленте. В общей сложности более 117,6 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

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