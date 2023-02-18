В НБУ подсчитали, сколько денег потратили украинцы за границей — Finance.ua

В НБУ подсчитали, сколько денег потратили украинцы за границей
Украинцы, выехавшие за границу, потратили в 2022 году в других странах 20 млрд долларов.
Об этом в интервью Экономической правде сообщил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук.
«Во второй половине прошлого года расходы украинцев за границей составляли в среднем 2 млрд долларов в месяц. Учитывая несколько меньшие объемы в начале года, всего за год эта сумма составила около 20 млрд долларов», — сказал он.
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По оценке НБУ, в текущем году украинцы продолжат тратить за границей по 2 млрд долларов в месяц.
«В 2023 году, учитывая, что мы не ожидаем стремительного возвращения мигрантов домой, мы оцениваем, что украинцы продолжат тратить там по 2 млрд долларов в месяц, то есть за 2023 год будет 24 млрд долларов», — отметил Николайчук.
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В НБУ ожидают, что граждане Украины продолжат выезжать за границу.
Напомним, ранее НБУ сообщил о росте переводов в Украину от трудовых мигрантов. Объем денежных поступлений из-за границы составил 1,148 млрд долларов за сентябрь 2022 года.
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