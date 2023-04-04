В НБУ оценили прямой ущерб инфраструктуре Украины от войны — Finance.ua
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В НБУ оценили прямой ущерб инфраструктуре Украины от войны

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В НБУ оценили прямой ущерб инфраструктуре Украины от войны
В НБУ оценили прямой ущерб инфраструктуре Украины от войны
Прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины от войны оцениваются примерно в 140 млрд долларов.
Об этом сообщает в интервью заместитель главы НБУ Сергей Николаевчук проекту центрального банка Польши Obserwator Finansowy.
«Это примерно 2/3 нашего довоенного ВВП, так что это огромная сумма», — сказал он.
Николайчук также напомнил о 8 миллионах человек, покинувших страну с начала войны, что составляет более 20% населения до полномасштабной войны.
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«Это драматические цифры, но экономика все еще жива. Мы видим некоторую адаптацию экономики к новым условиям и фактически в этом году ожидаем, что у нас будет хоть какой-то небольшой, но медленный рост в 0,3% ВВП», — заявил Николайчук.
По его словам, НБУ оценивает падение ВВП Украины за 2022 год на уровне 30%, и такой результат является результатом высокой приспособленности украинского бизнеса, украинской власти и украинского народа к новым условиям.
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«Но, конечно, результаты были бы еще лучше, но, к сожалению, в четвертом квартале Украина столкнулась с непрерывными террористическими атаками со стороны россии на нашу энергетическую инфраструктуру, что также стало дополнительным бременем для нашей экономики», — добавил он.
Напомним, Национальный банк в апреле может повысить прогноз относительно роста экономики Украины в 2023 году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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