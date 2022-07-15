В НБУ назвали сумму уменьшения международных резервов Украины из-за падения курса евро к доллару — Finance.ua
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В НБУ назвали сумму уменьшения международных резервов Украины из-за падения курса евро к доллару

Валюта
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В НБУ назвали сумму уменьшения международных резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
В НБУ назвали сумму уменьшения международных резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
Падение курса евро к доллару на международных рынках в 2022 году сказалось на оценке объема международных резервов Украины. Номинальное сокращение составило 155 млн долларов.
Об этом говорится в ответе пресс-службы Национального банка Украины (НБУ) по запросу РБК-Украина.
«С начала года из-за изменения курсов иностранных валют международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2022 года уменьшились на около 340,2 млн долларов (4,2% от общего объема снижения резервов), в том числе за счет ослабления евро — на 155,3 млн долларов (1,9%)», — говорится в ответе.
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Напомним, размер международных резервов Украины на 1 июля 2022 года составил 22 756,9 млн долларов. С начала года резервы упали на 26,5% (на 8 184,08 млн долларов).
Объем резервов оценивается в долларах. По данным НБУ, большинство резервов Украины — 18 445,65 млн долларов (81,1%) — номинированы в долларах. В евро номинированы резервы на 1 429,33 млн долларов (6,3%).
Gо данным НБУ, падение курса евро к доллару не повлияет на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.
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По материалам:
РБК-Україна
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