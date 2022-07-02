В NASA создали самое большое в мире зеркало для стратосферного телескопа — Finance.ua

В NASA создали самое большое в мире зеркало для стратосферного телескопа Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Космические телескопы стали прорывом в изучении тайн Вселенной, но создание и вывод в космос такого телескопа — это очень дорого и очень долго. Альтернативой этому остаются стратосферные телескопы на воздушных шарах. В NASA как раз завершили изготовление крупнейшего в мире зеркала для такого телескопа диаметром 2,5 м. В небо над Антарктидой телескоп ASTHROS должен подняться в декабре 2023 года, пишет vsviti

Телескоп ASTHROS (Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations в Submillimeter-wavelengths) был создан на стыке передовых космических технологий и технологий производства гоночных яхт. Зеркало и конструкция по его удержанию должны были быть легкими и прочными, чтобы избежать искажений геометрии более 2,2 мкм при диаметре 2,5 метра.

Зеркало для проекта изготовила итальянская компания Media Lario из алюминия в структуре соты в каркасе из углепластика. Зеркальная поверхность — это позолоченный никель. В июле зеркало начнут интегрировать в состав гондолы воздушного шара, после чего приступят к предполетным испытаниям платформы.

Покрытие позволяет зеркалу отражать слабый свет в дальнем инфракрасном диапазоне волн. Это позволит ASTHROS рассмотреть регионы создания новых звезд нашей галактики и построить трехмерные карты высокого разрешения распределения и движения газов, а также сравнить их с далекими галактиками, чтобы лучше понять, как формируются и умирают звезды. Интересно, что стратосферный телескоп — это одноразовый продукт. Его запуск можно будет производить до 15 раз в год, каждый раз телескоп сможет наблюдать небо в течение четырех недель подряд.

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