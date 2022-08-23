В налоговой разоблачили схему присвоения имущества бизнеса с оккупированных территорий на 240 млн грн — Finance.ua

В налоговой разоблачили схему присвоения имущества бизнеса с оккупированных территорий на 240 млн грн Сегодня 14:32 — Криминал

В налоговой разоблачили схему присвоения имущества бизнеса с оккупированных территорий на 240 млн грн, ssu.gov.ua

Правоохранители разоблачили схему, которая заключалась в присвоении и растрате регистрационного лимита НДС предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом злоумышленники могли украсть миллиарды гривен. К преступлению могут быть причастны сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС), сообщает пресс-центр ведомства.

Известно, что злоумышленники использовали информацию электронных систем ГНС, благодаря чему им удалось присвоить активы на 240 млн грн.

В офисе генпрокурора сообщили, что участниками схемы оказались сотрудники ГНС в Днепропетровской области. В пользу третьих лиц они определяли компании с большими суммами регистрационного лимита НДС. Жертвами оказались бизнесы с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой и Харьковской областей.

В дальнейшем они от имени руководителей предприятий получали квалифицированные электронные подписи и доступ в электронный кабинет налогоплательщика. После этого регистрировали налоговые накладные и проводили бестоварные операции с бизнесом из Львовской, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черкасской областей.

"В настоящее время исследуются обстоятельства присвоения активов более 15 предприятий на сумму свыше 240 млн грн, — сообщили правоохранители.

УБР По материалам:

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