В налоговой разоблачили схему присвоения имущества бизнеса с оккупированных территорий на 240 млн грн — Finance.ua
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В налоговой разоблачили схему присвоения имущества бизнеса с оккупированных территорий на 240 млн грн

Криминал
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В налоговой разоблачили схему присвоения имущества бизнеса с оккупированных территорий на 240 млн грн
В налоговой разоблачили схему присвоения имущества бизнеса с оккупированных территорий на 240 млн грн, ssu.gov.ua
Правоохранители разоблачили схему, которая заключалась в присвоении и растрате регистрационного лимита НДС предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом злоумышленники могли украсть миллиарды гривен. К преступлению могут быть причастны сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС), сообщает пресс-центр ведомства.
Известно, что злоумышленники использовали информацию электронных систем ГНС, благодаря чему им удалось присвоить активы на 240 млн грн.
В офисе генпрокурора сообщили, что участниками схемы оказались сотрудники ГНС в Днепропетровской области. В пользу третьих лиц они определяли компании с большими суммами регистрационного лимита НДС. Жертвами оказались бизнесы с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой и Харьковской областей.
В дальнейшем они от имени руководителей предприятий получали квалифицированные электронные подписи и доступ в электронный кабинет налогоплательщика. После этого регистрировали налоговые накладные и проводили бестоварные операции с бизнесом из Львовской, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черкасской областей.
"В настоящее время исследуются обстоятельства присвоения активов более 15 предприятий на сумму свыше 240 млн грн, — сообщили правоохранители.
По материалам:
УБР
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