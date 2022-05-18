В Налоговой напомнили, какие налоги и когда нужно уплатить за I квартал 2022 года — Finance.ua

В Наловгой напоминают, что 20 мая — предельный срок уплаты отдельных налогов и сборов.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.
А именно:
— ЕСВ по начисленному, но не выплаченному доходу за апрель 2022 года;
— авансового взноса по единому налогу за май 2022 года плательщиками единого налога I и II групп;
— единого налога с сумм доходов, облагаемых по ставке 15% и задекларированных в I квартале 2022 года плательщиками единого налога I и II групп;
— единого налога за I квартал 2022 года плательщиками — юридическими и физическими лицами, отнесенными к ІІІ группе;
— налога на прибыль предприятия за I квартал 2022 года;
— части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2022 года;
— экологического налога за I квартал 2022 года;
— рентной платы за специальное использование воды за I квартал 2022 года;
— рентной платы за специальное использование лесных ресурсов за I квартал 2022 года;
— рентной платы за пользование недрами (для добычи полезных ископаемых/в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых) за I квартал 2022 года;
— сбора за места для парковки транспортных средств за I квартал 2022 года;
— туристического сбора за I квартал 2022 года.
Также 20 мая — предельный срок подачи налоговой отчетности за апрель 2022 года. В частности:
— Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за апрель 2022 года;
— Декларации акцизного налога за апрель 2022 года;
— Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) в случае не предоставления налоговой декларации на 2022 год;
— налоговой декларации по рентной плате за апрель 2022 года и приложений к ней:
Пользование недрами для добычи углеводородного сырья (Приложение 2-1);
Расчета по рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом Украины (Приложение 4-1);
Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам (Приложение 10-1);
Транзитная транспортировка по трубопроводам аммиака по территории Украины (Приложение 11-1).
Справка Finance.ua:
парламент вернул ответственность за неуплату налогов. Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, которые возвращают возмещение налога на добавленную стоимость, а также ответственность за неуплату налогов, фактически упраздненную после начала полномасштабной войны;
законопроект также предусматривает возобновление подачи отчетности для плательщиков, у которых есть возможность своевременно это делать. Перечень документов, подтверждающих невозможность выполнения налоговых обязанностей, будет устанавливаться Министерством финансов;
Гетманцев рассказал, какие налоговые изменения ждут украинцев.