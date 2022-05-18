В Налоговой напомнили, какие налоги и когда нужно уплатить за I квартал 2022 года — Finance.ua

В Налоговой напомнили, какие налоги и когда нужно уплатить за I квартал 2022 года

Сегодня 09:03 — Казна и Политика

В Наловгой напоминают, что 20 мая — предельный срок уплаты отдельных налогов и сборов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

А именно:

— ЕСВ по начисленному, но не выплаченному доходу за апрель 2022 года;

— авансового взноса по единому налогу за май 2022 года плательщиками единого налога I и II групп;

— единого налога с сумм доходов, облагаемых по ставке 15% и задекларированных в I квартале 2022 года плательщиками единого налога I и II групп;

— единого налога за I квартал 2022 года плательщиками — юридическими и физическими лицами, отнесенными к ІІІ группе;

— налога на прибыль предприятия за I квартал 2022 года;

— части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2022 года;

— экологического налога за I квартал 2022 года;

— рентной платы за специальное использование воды за I квартал 2022 года;

— рентной платы за специальное использование лесных ресурсов за I квартал 2022 года;

— рентной платы за пользование недрами (для добычи полезных ископаемых/в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых) за I квартал 2022 года;

— сбора за места для парковки транспортных средств за I квартал 2022 года;

— туристического сбора за I квартал 2022 года.

Также 20 мая — предельный срок подачи налоговой отчетности за апрель 2022 года. В частности:

— Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за апрель 2022 года;

— Декларации акцизного налога за апрель 2022 года;

— Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан) в случае не предоставления налоговой декларации на 2022 год;

— налоговой декларации по рентной плате за апрель 2022 года и приложений к ней:

Пользование недрами для добычи углеводородного сырья (Приложение 2-1);

Расчета по рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом Украины (Приложение 4-1);

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам (Приложение 10-1);

Транзитная транспортировка по трубопроводам аммиака по территории Украины (Приложение 11-1).

Справка Finance.ua:

парламент вернул ответственность за неуплату налогов. Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, которые возвращают возмещение налога на добавленную стоимость, а также ответственность за неуплату налогов, фактически упраздненную после начала полномасштабной войны;

законопроект также предусматривает возобновление подачи отчетности для плательщиков, у которых есть возможность своевременно это делать. Перечень документов, подтверждающих невозможность выполнения налоговых обязанностей, будет устанавливаться Министерством финансов;

Гетманцев рассказал, какие налоговые изменения ждут украинцев.

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