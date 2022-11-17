В Нафтогазе сообщили, какие услуги украинцы могут получить онлайн (инфографика) — Finance.ua

В Нафтогазе сообщили, какие услуги украинцы могут получить онлайн (инфографика)
ГК «Нафтогаз Украины» не останавливает развитие диджитал-сервисов во время действия военного положения. Об этом сообщила компания.
1,5 млн украинцев активно пользуются нашим крутым чатом GASUA.
«Большинству нравится Viber — его выбрали 1 млн 70 тысяч пользователей, а 420 тысяч предпочли Telegram. Решают свои вопросы через NaftogazGasSupply в Facebook Messenger только 10 000 клиентов», говорится в сообщении.
По состоянию на 1 ноября 2022 года клиенты «Нафтогаза» загрузили счет 1,2 млн раз. У каждого клиента ГК «Нафтогаз Украины» есть возможность пользоваться удобным и быстрым онлайн-решением, с помощью которого можно:
- верифицировать свои персональные данные;
- получить номер лицевого счета в Нафтогазе;
- оплатить счета за газ онлайн и узнать актуальное состояние счета;
- получить последний счет за газ с детализацией начислений;
- загрузить справку о льготах/субсидиях;
- получить акт сверки;
- оформить договор о реструктуризации долга;
- получить справку об отсутствии задолженности.
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Как вы получите счет за потребленный газ?
в личном кабинете на my.gas.ua;
в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
на электронную почту (e-mail);
Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.
Как заплатить за газ
Онлайн:
в личном кабинете на my.gas.ua;
в чат-боте GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
через сайты и мобильные приложения банков;
с помощью платежных систем (Герц, Apple Pay, Google Pay).
Оффлайн:
через платежные терминалы самообслуживания;
в любом отделении банка;
через отделение Укрпочты или Новой почты.
Напомним, согласно закону № 7427, тарифы на время войны и в течение шести месяцев после нее зафиксированы на уровне действующих по состоянию на 24 февраля. Тариф крупнейшего газопоставщика «Нафтогаза» составляет 7,99 гривны за кубометр газа, а его клиентами являются 12,3 миллиона домохозяйств. Тарифы других газопоставщиков несколько отличаются.
Справка Finance.ua:
- Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере 300 млн евро;
- Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила прибыль в 420 миллионов за второй квартал 2022 года.
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