В Нафтогазе сообщили, какие услуги украинцы могут получить онлайн (инфографика) — Finance.ua

В Нафтогазе сообщили, какие услуги украинцы могут получить онлайн (инфографика) Сегодня 09:02 — Фондовый рынок

ГК «Нафтогаз Украины» не останавливает развитие диджитал-сервисов во время действия военного положения. Об этом сообщила компания.

1,5 млн украинцев активно пользуются нашим крутым чатом GASUA.

«Большинству нравится Viber — его выбрали 1 млн 70 тысяч пользователей, а 420 тысяч предпочли Telegram. Решают свои вопросы через NaftogazGasSupply в Facebook Messenger только 10 000 клиентов», говорится в сообщении.

По состоянию на 1 ноября 2022 года клиенты «Нафтогаза» загрузили счет 1,2 млн раз. У каждого клиента ГК «Нафтогаз Украины» есть возможность пользоваться удобным и быстрым онлайн-решением, с помощью которого можно:

верифицировать свои персональные данные;

получить номер лицевого счета в Нафтогазе;

оплатить счета за газ онлайн и узнать актуальное состояние счета;

получить последний счет за газ с детализацией начислений;

загрузить справку о льготах/субсидиях;

получить акт сверки;

оформить договор о реструктуризации долга;

получить справку об отсутствии задолженности.

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Как вы получите счет за потребленный газ?

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на электронную почту (e-mail);

Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Как заплатить за газ

Онлайн:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чат-боте GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Герц, Apple Pay, Google Pay).

Оффлайн:

через платежные терминалы самообслуживания;

в любом отделении банка;

через отделение Укрпочты или Новой почты.

Напомним, согласно закону № 7427, тарифы на время войны и в течение шести месяцев после нее зафиксированы на уровне действующих по состоянию на 24 февраля. Тариф крупнейшего газопоставщика «Нафтогаза» составляет 7,99 гривны за кубометр газа, а его клиентами являются 12,3 миллиона домохозяйств. Тарифы других газопоставщиков несколько отличаются.

Справка Finance.ua:

Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере 300 млн евро;

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила прибыль в 420 миллионов за второй квартал 2022 года.



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