В «Нафтогазе» рассказали о продлении транзита российского газа — Finance.ua

В «Нафтогазе» рассказали о продлении транзита российского газа

Сегодня 11:44 — Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали о продлении транзита российского газа

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что Украина продолжает транзит российского газа и продолжит это делать, пока есть технические возможности.

Об этом сообщает Bloomberg

Он отметил, что такое решение было согласовано украинской, европейской и российской сторонами, но сам не может разглашать детали таких политических дискуссий на самом высоком уровне.

Витренко добавил, что сейчас Украина полностью контролирует транзит газа, а «Газпром» использует законтрактованные мощности. Так, российские компании до сих пор могут использовать свои счета на Западе для получения денег за экспорт нефти и газа. За транзит оплата производится в долларах и евро.

Гендиректор «Нафтогаза» инициирует замораживание счетов от продажи газа на эскроу-счетах до окончания войны и вывода войск России из Украины.

Также он рассказал в эфире Bloomberg, что оккупанты «оберегают» транзитную газовую инфраструктуру, боясь нанести ущерб своим собственным коммерческим интересам и коммерческим отношениям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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