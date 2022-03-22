В «Нафтогазе» рассказали о продлении транзита российского газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В «Нафтогазе» рассказали о продлении транзита российского газа

Сегодня 11:44Энергетика
62
В «Нафтогазе» рассказали о продлении транзита российского газаВ «Нафтогазе» рассказали о продлении транзита российского газа
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что Украина продолжает транзит российского газа и продолжит это делать, пока есть технические возможности.
Об этом сообщает Bloomberg.
Он отметил, что такое решение было согласовано украинской, европейской и российской сторонами, но сам не может разглашать детали таких политических дискуссий на самом высоком уровне.
Витренко добавил, что сейчас Украина полностью контролирует транзит газа, а «Газпром» использует законтрактованные мощности. Так, российские компании до сих пор могут использовать свои счета на Западе для получения денег за экспорт нефти и газа. За транзит оплата производится в долларах и евро.
Гендиректор «Нафтогаза» инициирует замораживание счетов от продажи газа на эскроу-счетах до окончания войны и вывода войск России из Украины.
Также он рассказал в эфире Bloomberg, что оккупанты «оберегают» транзитную газовую инфраструктуру, боясь нанести ущерб своим собственным коммерческим интересам и коммерческим отношениям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.