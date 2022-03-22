В «Нафтогазе» рассказали о продлении транзита российского газа — Finance.ua

Он отметил, что такое решение было согласовано украинской, европейской и российской сторонами, но сам не может разглашать детали таких политических дискуссий на самом высоком уровне.
Витренко добавил, что сейчас Украина полностью контролирует транзит газа, а «Газпром» использует законтрактованные мощности. Так, российские компании до сих пор могут использовать свои счета на Западе для получения денег за экспорт нефти и газа. За транзит оплата производится в долларах и евро.
Гендиректор «Нафтогаза» инициирует замораживание счетов от продажи газа на эскроу-счетах до окончания войны и вывода войск России из Украины.
Также он рассказал в эфире Bloomberg, что оккупанты «оберегают» транзитную газовую инфраструктуру, боясь нанести ущерб своим собственным коммерческим интересам и коммерческим отношениям.