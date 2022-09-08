В «Нафтогазе» рассказали о подготовке и рисках отопительного сезона — Finance.ua
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В «Нафтогазе» рассказали о подготовке и рисках отопительного сезона

Казна и Политика
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В «Нафтогазе» рассказали о подготовке и рисках отопительного сезона
В «Нафтогазе» рассказали о подготовке и рисках отопительного сезона
Украина начала готовиться к отопительному сезону еще весной и по состоянию на сегодняшний день в хранилищах достаточно газа для его начала. Зима будет сложной, однако украинские энергетики готовы к разным сценариям.
Об этом в эфире Общественного заявил советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин.
По его словам, сложнее всего готовиться к отопительному сезону местным властям на прифронтовых территориях.
«Сейчас в хранилищах достаточно газа для начала отопительного сезона, будет хорошее давление. „Нафтогаз“ совместно с частными добытчиками закачивает дополнительный объем газа в хранилища. У нас есть эта возможность в отличие от многих европейских стран, которые полностью зависят от импорта газа», — сказал он.
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В то же время, по словам Рябчина, для отопительного сезона Украине может дополнительно понадобиться импортный газ, если россия ударит по энергетическим объектам и объектам теплогенерации или придется перевести производителей электроэнергии из угля на газ.
«Договоренности о поставках с другими странами есть. Мы знаем в „Нафтогазе“, откуда мы будем покупать эти объемы. Сложный процесс, потому что недостаточно газа есть на рынках. Идут переговоры по финансированию этих объемов газа», — сказал он.
По словам советника главы «Нафтогаза», у НАК есть определенная сумма, есть также средства от ЕБРР. Кроме того, ведутся переговоры о дополнительных средствах, за счет которых можно профинансировать закупку газа.
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«Вопрос в том, что цена на рынках очень высока ввиду агрессивных действий россии. Последняя попытка рф повлиять на ход войны — это попытаться заморозить европейцев, Украину, подавить волю к сопротивлению, к поставке Украине оружия», — сказал Рябчин.
Он подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируема, и украинские власти готовы к разным сценариям.
«Хочу успокоить украинцев, что запасы газа в среднем такие же, как с 2014 по 2018 год, которые могут быть взяты для сравнения. Потому что в последующие годы цена спала. И там были другие процессы. Идет нормальный процесс. Готовы к разным сценариям. Главная битва — это на местах для газо-, теплоснабжения для людей в их жилищах», — сказал Рябчин.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве социальной политики рассказали, как можно получить субсидию на отопительный сезон. Для этого министерство будет применять экстерриториальный принцип, не предусматривающий «привязки» к местожительству человека;
  • ранее в Минрегионе сообщили, что отопительный период в Украине начинается, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 8 градусов тепла. В квартирах зимой должно быть не менее 18 градусов;
  • правительство также заверило, что к нынешнему отопительному сезону подготовилось максимально. В частности, уже удалось накопить втрое больше угля, чем в прошлом году, а шахты работают в постоянном режиме.
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По материалам:
suspilne.media
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