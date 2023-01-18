В «Нафтогазе» рассказали, хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона — Finance.ua

В «Нафтогазе» рассказали, хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона Сегодня 20:00 — Энергетика

Украина получит помощь в финансировании и резервировании дополнительных объемов газа, необходимых для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев по итогам визита на Всемирный экономический форум в Давосе.

«Великолепные новости из Давоса — газа хватит! Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона», — отметил он.

По его словам, в рамках Всемирного экономического форума были проведены конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями.

«В результате этих и предыдущих договоренностей есть следующие новости: с Европейским банком реконструкции и развития договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа; с нашими западными партнерами — ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией — о финансировании закупки, с ведущими нефтегазовыми компаниями — о резервировании необходимых объемов», — пояснил глава «Нафтогаза».

Еще летом 2022 года в Кабмине предупреждали, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за последние 30 лет, поскольку враг регулярно обстреливает энергетическую инфраструктуру. Впрочем, несмотря на все сложности, тепло в квартирах украинцев появилось более или менее вовремя, при этом больших перебоев с теплоснабжением из-за обстрелов инфраструктуры пока не было.

В начале января 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия готова обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму.

Также он заявил, что Украина для преодоления дефицита энергоресурсов из-за российского террора нуждается в электроэнергии из Европы на 800 млн евро и дополнительных 2 млрд куб. м газа.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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