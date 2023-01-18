В «Нафтогазе» рассказали, хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Нафтогазе» рассказали, хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона

Энергетика
39
Украина получит помощь в финансировании и резервировании дополнительных объемов газа, необходимых для прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев по итогам визита на Всемирный экономический форум в Давосе.
«Великолепные новости из Давоса — газа хватит! Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона», — отметил он.
По его словам, в рамках Всемирного экономического форума были проведены конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями.
«В результате этих и предыдущих договоренностей есть следующие новости: с Европейским банком реконструкции и развития договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа; с нашими западными партнерами — ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией — о финансировании закупки, с ведущими нефтегазовыми компаниями — о резервировании необходимых объемов», — пояснил глава «Нафтогаза».
Место для вашей рекламы
Еще летом 2022 года в Кабмине предупреждали, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за последние 30 лет, поскольку враг регулярно обстреливает энергетическую инфраструктуру. Впрочем, несмотря на все сложности, тепло в квартирах украинцев появилось более или менее вовремя, при этом больших перебоев с теплоснабжением из-за обстрелов инфраструктуры пока не было.
В начале января 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия готова обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму.
Также он заявил, что Украина для преодоления дефицита энергоресурсов из-за российского террора нуждается в электроэнергии из Европы на 800 млн евро и дополнительных 2 млрд куб. м газа.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.