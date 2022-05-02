В «Нафтогазе» объяснили, почему в ЕС до сих пор покупают российскую нефть — Finance.ua
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В «Нафтогазе» объяснили, почему в ЕС до сих пор покупают российскую нефть

Сегодня 16:15Фондовый рынок
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Официальные санкции на российские энергоносители не вводились, поэтому Россия напрямую продавала свою нефть и находила способы обойти нежелание европейцев покупать ее. Украинские власти ожидают, что ЕС уже на этой неделе введет эмбарго на российскую нефть.
Об этом в эфире марафона UAразом заявила советница генерального директора НАК «Нафтогаз Украины» Светлана Залищук.
«До сих пор на самом деле не были наложены санкции на российскую нефть. Поэтому россия продавала свою нефть», — сказала она.
Залищук отметила, что некоторые страны Европы или компании добровольно отказывались закупать энергоресурсы с отметкой «сделано в россии». Таким образом, с одной стороны, снизился экспорт российской нефти в Европу.
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«С другой стороны российская нефть обходила нежелание европейцев покупать — ее просто переименовывали. То есть говорили, что это из другого (источника, — ред.), в море меняли, условно говоря, собственность владеющих этой нефтью. Таким образом обманывали потребителя, покупателя», — сказала она.
По словам Залищук, Украина ожидает принятия санкций на этой неделе и с момента введения официальных ограничений ситуация изменится.
В то же время, советница главы «Нафтогаза» напомнила, что для принятия нефтяного эмбарго нужно, чтобы все 27 стран ЕС его поддержали.
«До сих пор мы слышали, что крупнейшими оппонентами таких санкций выступали Германия, Австрия, Венгрия. Но с прошлой недели активно обсуждают, что Германия перестала быть таким оппонентом. Ей удалось снизить в значительной степени зависимость от российской нефти», — отметила Залищук.
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Она надеется, что подавляющее большинство ЕС сможет убедить Венгрию не быть «белой вороной» и не выступать единственной страной, которая захочет продолжать «наполнять бюджет невероятными доходами страну агрессора».
Залищук также подчеркнула, что существует определенная геополитическая инерция, и санкции против российской нефти включатся не сразу.
«Мы ожидаем, что все-таки эти санкции начнутся. Таким образом, ЕС прикроет главный бюджетный кошелек россии. И потому это — позитив. Негатив в этой ситуации в том, что это произойдет не сразу и санкции начнут работать не с мая, а к концу года. Через сколько конкретно месяцев откажутся от нефти, услышим на этой неделе», — сказала Залищук.
Она отметила, что нефтяное эмбарго нанесет огромный удар по экономике россии.
«Цифры такие, что каждый день примерно за время войны рф получала около 1 млрд долларов вместе за газ и за нефть. Большая часть этих доходов была все же за нефть. Поэтому санкции против нефти будут очень ощутимым ударом», — подчеркнула Залищук.
По материалам: suspilne.media
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