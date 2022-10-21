В «Нафтогазе» назвали условие, при котором Украине понадобится импорт газа этой зимой — Finance.ua

В «Нафтогазе» назвали условие, при котором Украине понадобится импорт газа этой зимой Сегодня 10:45 — Энергетика

В подземных хранилищах газа Украины накоплено более 14 млрд куб. м голубого топлива, поэтому страна полностью готова к зиме и отопительному сезону.

Об этом сообщил глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в рамках Energy Freedom

«Подземки на 100% готовы к отопительному сезону. Мы уже накопили там более 14,2 млрд куб. м газа», — подчеркнул Витренко.

По его словам, при обычных условиях и текущих объемах добычи такого объема накопленного газа хватило бы для стабильного прохождения так называемой «умеренной зимы».

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Однако из-за проблем в электроэнергетике, вызванных ракетными и дроновыми атаками российского агрессора на объекты критической инфраструктуры (повреждены от 30 до 40% энергоинфраструктуры), скорее всего потребуется импорт дополнительных объемов.

«Есть сейчас проблемы в электроэнергетике и следует ожидать, что они будут и зимой, поэтому понимаем, что нужны дополнительные объемы для энергетиков, и их, вероятно, необходимо будет импортировать», — подытожил глава «Нафтогаза».

Отопительный сезон: что известно

В учреждениях социальной сферы отопление уже было дано в середине октября. Сначала отопительный сезон начался в Киеве, а затем в других городах. Тепло подают в детсады и школы, больницы, роддомы.

Нормы

По установленным правительством нормам, температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°, а в угловых комнатах +20°С.

Температура не должна быть ниже +16°.

УНІАН По материалам:

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