В «Нафтогазе» назвали условие, при котором Украине понадобится импорт газа этой зимой — Finance.ua
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В «Нафтогазе» назвали условие, при котором Украине понадобится импорт газа этой зимой

Энергетика
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В подземных хранилищах газа Украины накоплено более 14 млрд куб. м голубого топлива, поэтому страна полностью готова к зиме и отопительному сезону.
Об этом сообщил глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в рамках Energy Freedom.
«Подземки на 100% готовы к отопительному сезону. Мы уже накопили там более 14,2 млрд куб. м газа», — подчеркнул Витренко.
По его словам, при обычных условиях и текущих объемах добычи такого объема накопленного газа хватило бы для стабильного прохождения так называемой «умеренной зимы».
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Однако из-за проблем в электроэнергетике, вызванных ракетными и дроновыми атаками российского агрессора на объекты критической инфраструктуры (повреждены от 30 до 40% энергоинфраструктуры), скорее всего потребуется импорт дополнительных объемов.
«Есть сейчас проблемы в электроэнергетике и следует ожидать, что они будут и зимой, поэтому понимаем, что нужны дополнительные объемы для энергетиков, и их, вероятно, необходимо будет импортировать», — подытожил глава «Нафтогаза».

Отопительный сезон: что известно

В учреждениях социальной сферы отопление уже было дано в середине октября. Сначала отопительный сезон начался в Киеве, а затем в других городах. Тепло подают в детсады и школы, больницы, роддомы.
Нормы
По установленным правительством нормам, температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°, а в угловых комнатах +20°С.
Температура не должна быть ниже +16°.
По материалам:
УНІАН
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