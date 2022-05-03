В Нацбанке рассказали, что в Украине будет с ценами до конца года — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, что в Украине будет с ценами до конца года

Сегодня 10:04 — Валюта

После полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины избежать роста цен было невозможно.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал в колонке для НВ Бизнес

«В условиях войны избежать роста цен невозможно. По оценкам НБУ на основе web-scraping (способ сбора цен с онлайн-супермаркетов), в апреле инфляция составила 15,9%, а к концу года она может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели не сравнимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%», — отметил глава НБУ.

Шевченко также подчеркнул, что у Нацбанка есть необходимый опыт борьбы с инфляцией.

«У НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией. В мировой истории не было случаев, когда страна входила в военное положение, имея столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику. Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен с помощью фиксации курса и сохранения части ограничений. Но как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования (ИТ), который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%», — отметил Шевченко.

По словам главы НБУ, в дальнейшем планируется снижение инфляции.

«Мы постепенно восстановим прогнозный цикл и снова начнем применять учетную ставку для снижения инфляции до цели НБУ 5% и удержания под контролем инфляционных ожиданий», — отметил Шевченко.

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