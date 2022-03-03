В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке — Finance.ua

В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

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В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

С 24 февраля валютный рынок работает в режиме ограничений.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Официальный курс зафиксирован и введен ряд временных валютных ограничений. Кроме того, Национальный банк ввел запрет на проведение большинства трансграничных валютных платежей. Исключением соответствующего запрета являются, в частности, расчеты и обналичивание с использованием платежных карт за границей.

«Соответствующие ограничения сегодня необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины. Это также крайне важно для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры», — сообщил Шевченко.

После нормализации экономической ситуации будет восстановлена в минимально возможные сроки полноценная работа валютного рынка.

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