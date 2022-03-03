В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке — Finance.ua
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В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

Сегодня 18:05Валюта
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В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынкеВ Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке
С 24 февраля валютный рынок работает в режиме ограничений.
Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
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Официальный курс зафиксирован и введен ряд временных валютных ограничений. Кроме того, Национальный банк ввел запрет на проведение большинства трансграничных валютных платежей. Исключением соответствующего запрета являются, в частности, расчеты и обналичивание с использованием платежных карт за границей.
«Соответствующие ограничения сегодня необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимального обеспечения деятельности Вооруженных Сил Украины. Это также крайне важно для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры», — сообщил Шевченко.
После нормализации экономической ситуации будет восстановлена в минимально возможные сроки полноценная работа валютного рынка.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.UA
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