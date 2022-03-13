В Нацбанке Польши рассказали, кто будет покупать гривну у украинских беженцев — Finance.ua
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В Нацбанке Польши рассказали, кто будет покупать гривну у украинских беженцев

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В Нацбанке Польши рассказали, кто будет покупать гривну у украинских беженцевВ Нацбанке Польши рассказали, кто будет покупать гривну у украинских беженцев
Гривну у украинских беженцев в Польше будут принимать коммерческие банки.
С таким заявлением на недавней пресс-конференции выступил глава НБП Адам Гляпинский, передает Polskieradio.
В последнее время у украинцев, которые в Польше спасаются от войны, развязанной российским агрессором, стали возникать проблемы с обменом наличной гривны в польских обменниках. Происходит это, как говорится в публикации, из-за перенасыщения рынка принимающей страны валютой: в большинстве пунктов гривну больше не принимают.
Национальный банк Польши намерен предпринять ряд шагов, направленных на решение этой проблемы. Руководитель НБП Адам Гляпинский планирует вовлечь в процесс выкупа украинской валюты коммерческие банки: впоследствии финучреждения будут обменивать гривну с помощью украинских коллег.
В качестве еще одного пути решения этой проблемы Гляпинский указал помощь со стороны центрального банка.
На данном этапе, отмечает руководитель Национального банка Польши, детали программы еще согласовываются, и для решения этой проблемы потребуется некоторое время.
Кроме того, добавил банкир, операция может быть ограничена по времени; к тому же, вероятно, будут установлены ограничения на обмен на одного человека.
Стоит отметить, что с первого дня войны официальный курс гривны к доллару составляет 29,25 грн/$, а к евро — 33,17 грн/€.
Курсы валют будут «разморожены», как только в стране отменят военное положение.
По материалам: Banker.ua
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