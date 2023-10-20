В Нацбанке назвали сумму изъятой из обращения поврежденной наличности с оккупированных территорий — Finance.ua

В Нацбанке назвали сумму изъятой из обращения поврежденной наличности с оккупированных территорий Сегодня 15:16 — Криминал

Во время полномасштабной войны Нацбанк предупреждал о риске попадания в обращение наличных денег с различными повреждениями с временно оккупированных территорий. Регулятор советовал добропорядочным гражданам не брать такие купюры, ведь они не являются платежным средством и подлежат изъятию.

Об этом рассказал в интервью The Page Валерий Строчков, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ.

Нормативные документы Нацбанка в случае угрозы оккупации предусматривают возможность механического перевода банкнот в неплатежное состояние.

«Как раз перед войной мы проводили совещание с банками, где давали рекомендации, как повреждать банкноты, и предлагали несколько вариантов. В частности, для механического повреждения было предложено несколько схем, а в случае использования специальных красок было требование закрасить не менее 50% площади банкнот», — рассказал Валерий Строчков.

Лицевая сторона поврежденных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года., Фото: Нацбанк

Он добавил, что один из банков предложил применять просверливание банкнот, а Нацбанк поддержал предложение и подготовил рекомендации.

После начала большой войны, по словам Строчкова, банки выполнили инструкцию по порче наличных денег, но практически все поврежденные банкноты им удалось вывезти, а Нацбанк их обменял.

«Но в отделениях одного из банков, расположенных в южном регионе, в условиях стремительного вражеского наступления не было возможности сделать все как следует, и для повреждения банкнот они использовали сверла очень малого диаметра — менее 10 мм, которые рекомендовал НБУ, или просто сделали проколы. Как выяснилось потом, терминалы не видят таких отверстий и принимают такие поврежденные купюры», — рассказал Строчков.

Очевидно, злоумышленники похитили такую ​​наличность из захваченных отделений банков и попытались сбывать ее через терминалы. Изымать поврежденные деньги из обращения пришлось уже во время их инкассации.

По информации Строчкова, на сегодняшний день таких банкнот изъяли из обращения на сумму около 8 млн грн. Результатом сотрудничества Нацбанка с правоохранительными органами стало задержание сбытчиков.

«Поврежденные попавшие в руки злоумышленников купюры они продавали сбытчикам по цене примерно 30% от номинала. Первое задержание произошло в Одессе, где злоумышленник скупил и начал сбрасывать через терминалы поврежденные деньги с оккупированных территорий. В Киеве также было задержание, но дело еще в суд не передано», — сообщил он.

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The page По материалам:

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