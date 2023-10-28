В Нацбанке фиксируют уменьшение расходов украинцев за рубежом — Finance.ua

В Нацбанке фиксируют уменьшение расходов украинцев за рубежом Сегодня 10:12 — Казна и Политика

В Нацбанке фиксируют уменьшение расходов украинцев за рубежом

В Национальном банке фиксируют снижение расходов украинцев, находящихся за рубежом.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.

«Расходы украинцев за рубежом существенно снизились, начиная с апреля. Этому поспособствовали и меры Национального банка, связанные со снижением спреда между наличным и официальным обменным курсом, что соответственно снизило привлекательность так называемого карточного туризма», — сказал Николайчук.

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По его словам, также наблюдается постепенная адаптация украинских граждан за рубежом, которые все больше там трудоустраиваются.

Напомним, по данным Министерства экономики Украины, около 6,2 млн украинцев сейчас находятся за границей.

Справка Finance.ua:

в сентябре в НБУ сообщали, что расходы украинцев за рубежом довольно существенно снизились начиная с апреля этого года, разница между оттоком капитала в месяц составляет более 200 миллионов долларов;

министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что отечественная экономика ежемесячно теряет около 2 миллиардов долларов из-за того, что миллионы украинцев стали беженцами и вынуждены жить и работать за рубежом;



количество взрослых мужчин среди украинских беженцев выросло на 200 тыс. между августом 2022 года и мартом 2023 года.

Укрінформ По материалам:

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