В НАБУ объяснили, почему во время кредитных каникул не отменяют проценты — Finance.ua
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В НАБУ объяснили, почему во время кредитных каникул не отменяют проценты

Сегодня 16:00Кредит&Депозит
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В НАБУ объяснили, почему во время кредитных каникул не отменяют проценты
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину для тех, кто оказался в затруднительном положении, можно определенное время не платить за кредит.
Банки предоставляют кредитные каникулы, но не все корректно поняли, что же означает термин «кредитные каникулы».
В НАБУ разъяснили, что нужно знать о кредитных каникулах.
Кредитные каникулы — это не прощение долга.
Банки продолжают начислять проценты за использование кредита, но не применяют никаких штрафных санкций за просрочку выплат по кредитам.
Банки не могут не начислять проценты и просто «прощать» кредиты. Ведь кредиты выдают за счет привлеченных в банк депозитов, банк должен обслуживать и выплачивать по этим депозитам проценты вкладчикам. То есть, если простыми словами, «прощение» кредитов и обязательств по их обслуживанию, уплаты процентов по этим кредитам привели бы к невозможности возврата депозитов и невозможности функционирования банковской системы вообще.
Поэтому компромиссным решением в эти трудные времена является введение кредитных каникул, то есть предоставление возможности не обслуживать кредиты сейчас для тех, кто в затруднительном положении, и возможности вернуть кредит после войны.
Ключевые изменения в обслуживании кредитов:
  • в период действия военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту;
  • в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку выполнения (невыполнение, частичное выполнение) потребителем обязательств по такому договору;
  • неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24 февраля 2022 за просрочку выполнения по такому договору, подлежат списанию;
  • запрещается в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда установление изменяющейся процентной ставки предусмотрено кредитным договором или договором о потребительском кредите;
  • не предусмотрена отмена процентов за пользование кредитными средствами — такое начисление правомерно со стороны кредитора.
То есть кредитные каникулы временно снимают финансовую нагрузку без нарушения обязательств перед кредиторами. Ключевое — при кредитных каникулах не применяются пени и штрафы за невыполнение или неполное выполнение кредитного договора.
Что еще важно — кредитная история не портится, а это значит, что неуплата кредита во время кредитных каникул не станет препятствием в получении кредитов в будущем.
Кстати, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия кредита.
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По материалам: Finance.ua
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