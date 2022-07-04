В Нью-Йорке продают необычную квартиру с душевым шкафом (фото) — Finance.ua

В Нью-Йорке продают необычную квартиру с душевым шкафом (фото) Сегодня 23:14 — Недвижимость

В США выставили на продажу квартиру с необычной планировкой, где душевую кабину спрятали в шкафу, пишет nerukhomi.

Как сообщает New York Post , квартира находится в Нью-Йорке. На первый взгляд она кажется довольно обычной. Есть приличного размера гостиная уютная кухня с высоким кухонным столом, две небольшие, но удобные спальни и хорошая туалетная комната. При этом одна из ванных — это шкаф, дверца которого скрывает за собой душевую кабину. Конструкция находится рядом с кухней, где нет окон.

Расположено жилье на верхнем этаже жилого дома, который амбициозно рекламируется как «этаж пентхауса». Квартира отличается светлыми деревянными полами и видом на обсаженную деревьями Западную 10 улицу в популярном районе Вест-Виллидж. Владелец запросил за квартиру 1,5 миллиона долларов. В объявлении говорится, что квартира идеально подойдет для реновации.

В распоряжении новых владельцев будет также терраса, прачечная и комната для велосипедов.

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