В Нью-Йорке продают необычную квартиру с душевым шкафом (фото) — Finance.ua
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В Нью-Йорке продают необычную квартиру с душевым шкафом (фото)

Недвижимость
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В США выставили на продажу квартиру с необычной планировкой, где душевую кабину спрятали в шкафу, пишет nerukhomi.
Как сообщает New York Post, квартира находится в Нью-Йорке. На первый взгляд она кажется довольно обычной. Есть приличного размера гостиная уютная кухня с высоким кухонным столом, две небольшие, но удобные спальни и хорошая туалетная комната. При этом одна из ванных — это шкаф, дверца которого скрывает за собой душевую кабину. Конструкция находится рядом с кухней, где нет окон.
Расположено жилье на верхнем этаже жилого дома, который амбициозно рекламируется как «этаж пентхауса». Квартира отличается светлыми деревянными полами и видом на обсаженную деревьями Западную 10 улицу в популярном районе Вест-Виллидж. Владелец запросил за квартиру 1,5 миллиона долларов. В объявлении говорится, что квартира идеально подойдет для реновации.
В Нью-Йорке продают необычную квартиру с душевым шкафом (фото)
В распоряжении новых владельцев будет также терраса, прачечная и комната для велосипедов.
По материалам:
Finance.ua
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