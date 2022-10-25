В Нью-Йорке презентовали сверхвысокий небоскреб от Foster+Partners — Finance.ua
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В Нью-Йорке презентовали сверхвысокий небоскреб от Foster+Partners

Недвижимость
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В Нью-Йорке презентовали сверхвысокий небоскреб от Foster+Partners
В Нью-Йорке презентовали сверхвысокий небоскреб от Foster+Partners
Британская архитектурная студия Foster+Partners завершила строительство небоскреба в Нью-Йорке. Проект реализовывали в рамках застройки центра Манхеттена, пишет издание Dezeen.
Строительство Hudson Yards от Foster+Partners началось в 2019 году. Также к застройке присоединятся такие архитектурные бюро как KPF, BIG, Diller Scofidio + Renfro.

Что известно о новом небоскребе

Небоскреб высотой 308 метров включает 278709 квадратных метров офисных площадей на 78 этажах. Из-за солидной площади комплекс занимает целый квартал Манхеттена. Кроме того, здесь разместится офис технологической компании Meta и инвестиционной компании BlackRock.
50 Hudson Yards имеет симметричный фасад с остеклением от пола до потолка. Структурные элементы, украшающие фасад, облицованы белым камнем.
В Нью-Йорке презентовали сверхвысокий небоскреб от Foster+Partners
По данным Foster+Partners, для постройки была разработана инновационная стратегия лифтов. Здесь предусмотрены как традиционные, так и двухэтажные кабины для передвижения по этажам. К тому же постоянные арендаторы будут владеть частными лифтами.
На 32 этаже предусмотрена общая зона с помещениями для встреч и проведения мероприятий. А верхний этаж выделили под купольную инсталляцию, которая «вылавливает» свет днем и освещает здание ночью.
Также архитекторы предусмотрели выход в специально построенный тоннель, соединяющий небоскреб с соседней станцией метро.

Основатель присоединится к восстановлению Харькова

Британский архитектор Норман Фостер станет одним из авторов нового генплана харьковских районов, пострадавших в результате войны. Известно, что новый генплан города будет направлен на восстановление жилья и услуг, оценку ущерба (в том числе транспортной инфраструктуры), ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы и критически важных объектов.
По материалам:
Телеканал 24
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