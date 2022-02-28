В Минфине заявили, что все получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты — Finance.ua

В Минфине заявили, что все получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты

Сегодня 14:12 — Казна и Политика

В условиях вторжения российских оккупантов на территорию Украины как никогда важна четкая и слаженная работа всех структур и подразделений Кабинета министров.

Министр финансов Украины Сергей Марченко на своей странице в Facebook рассказал , как работает в эти грозные дни войны его ведомство.

«Министерство финансов и подчиненные ему органы (казначейство, налоговая, таможня, служба аудита) работают в режиме военного времени», — написал Сергей Марченко.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Российский центробанк повысил учетную ставку до 20%

По его словам, ведомство функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все нужды государства обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает.

В тесной координации Минфин, Казначейство и НБУ производят все необходимые платежи, отметил министр.

Он заверил украинцев, что все граждане вовремя получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Сергей Марченко пообещал информировать о состоянии дел и принятых министерством решениях. А также поблагодарил украинских воинов, всех граждан и бизнеса за беспримерный патриотизм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью