В Минфине заявили, что все получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты — Finance.ua

В Минфине заявили, что все получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты
Сегодня 14:12 — Казна и Политика
В условиях вторжения российских оккупантов на территорию Украины как никогда важна четкая и слаженная работа всех структур и подразделений Кабинета министров.
Министр финансов Украины Сергей Марченко на своей странице в Facebook рассказал , как работает в эти грозные дни войны его ведомство.
«Министерство финансов и подчиненные ему органы (казначейство, налоговая, таможня, служба аудита) работают в режиме военного времени», — написал Сергей Марченко.
По его словам, ведомство функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все нужды государства обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает.
В тесной координации Минфин, Казначейство и НБУ производят все необходимые платежи, отметил министр.
Он заверил украинцев, что все граждане вовремя получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты.
Сергей Марченко пообещал информировать о состоянии дел и принятых министерством решениях. А также поблагодарил украинских воинов, всех граждан и бизнеса за беспримерный патриотизм.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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