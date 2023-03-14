В МВФ предупредили страны G20 о рисках использования криптовалют банками — Finance.ua

В МВФ предупредили страны G20 о рисках использования криптовалют банками Сегодня 04:11 — Криптовалюта

В МВФ предупредили страны G20 о рисках использования криптовалют банками

Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе «Макрофинансовые последствия криптоактивов» предупредил страны «Большой двадцатки» (G20), что широкое распространение криптовалюты может привести к потере банками депозитов и сокращению кредитования. Об этом сообщает Coindesk

Документ МВФ, представленный G20 в феврале на встрече в Индии, был обнародован через несколько дней после крушения банков Signature Bank, Silicon Valley Bank (SVB) и Silvergate Bank.

Согласно докладу, широкое распространение криптовалют связано с рисками для эффективности денежно-кредитной политики, управления обменным курсом и мерами по управлению потоками капитала, а также фискальной устойчивости.

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Кроме того, могут потребоваться изменения в резервных фондах центральных банков и глобальной сети финансовой безопасности, что приведет к потенциальной нестабильности.

«Банки могут потерять депозиты и будут вынуждены сократить кредитование», — говорится в отчете.

Отчет был сформирован по итогам обсуждений с Минфином Индии, которая сейчас является председателем G20, а также участниками международных фокус-групп. В результате G20 приняла решение о разработке глобальных правил по криптовалюте на основе еще не подготовленного сводного документа МВФ и Совета по финансовой стабильности (FSB).

В отчете также говорится, что, несмотря на «заметные риски, криптоактивы разработали технологии, которые государственный сектор может использовать для достижения своих политических целей».

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cryptomisto По материалам:

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