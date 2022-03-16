В МВД рассказали, как зарегистрировать новый автомобиль, приобретенный в салоне — Finance.ua
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В МВД рассказали, как зарегистрировать новый автомобиль, приобретенный в салоне

Сегодня 19:30Технологии&Авто
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В МВД рассказали, как зарегистрировать новый автомобиль, приобретенный в салоне. Несмотря на обстрелы, горящие дома, сервисные центры МВД продолжают работать и оказывать все больше государственных услуг.
Об этом сообщили в министерстве.
С сегодняшнего дня (16 марта) еще заработают:
  • регистрация новых авто из салонов.
  • выдача дубликатов свидетельств о государственной регистрации транспортных средств.
Напомним, что МВД уже заменяет удостоверение водителя для определенных законом категорий граждан, начинаем прием экзаменов на категории С и СЕ, в первую очередь, у лиц, мобилизованных в Вооруженные силы Украины, представителей тероборны и правоохранительных органов.
Предварительной записи в открытые сервисные центры МВД нет, для получения услуги просто берете талон в терминале в помещении заведения.
«Министр МВД Украины Денис Монастырский поручил провести комплексную работу, направленную на максимально возможное возобновление предоставления услуг, предоставляемых сервисными центрами МВД в относительно безопасных регионах Украины», — отметил заместитель министра МВД Украины Bogdan Drapiatyi.

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По материалам: Finance.UA
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