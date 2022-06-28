В МВД объяснили, как снять с регистрации поврежденное или утраченное из-за войны авто — Finance.ua
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В МВД объяснили, как снять с регистрации поврежденное или утраченное из-за войны авто

Личные финансы
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В МВД объяснили, как снять с регистрации поврежденное или утраченное из-за войны авто
В МВД объяснили, как снять с регистрации поврежденное или утраченное из-за войны авто
Сервисные центры МВД предоставляют услугу выбраковки транспортного средства — снятие с регистрации поврежденного или утраченного из-за войны автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Если транспортное средство сгорело или осталось на оккупированной территории, или было повреждено и не пригодно к дальнейшему использованию, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства», — сказано в сообщении.
Для проведения процедуры необходимо подготовить следующий пакет документов:
  • паспорт;
  • ИНН;
  • свидетельство о регистрации ТС (при наличии);
  • номерные знаки (при наличии).

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Услуга выбраковки транспортного средства предоставляется бесплатно.

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По материалам:
Finance.ua
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