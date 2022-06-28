В МВД объяснили, как снять с регистрации поврежденное или утраченное из-за войны авто — Finance.ua

В МВД объяснили, как снять с регистрации поврежденное или утраченное из-за войны авто Сегодня 09:30 — Личные финансы

В МВД объяснили, как снять с регистрации поврежденное или утраченное из-за войны авто

Сервисные центры МВД предоставляют услугу выбраковки транспортного средства — снятие с регистрации поврежденного или утраченного из-за войны автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Если транспортное средство сгорело или осталось на оккупированной территории, или было повреждено и не пригодно к дальнейшему использованию, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства», — сказано в сообщении.

Для проведения процедуры необходимо подготовить следующий пакет документов:

паспорт;

ИНН;

свидетельство о регистрации ТС (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Услуга выбраковки транспортного средства предоставляется бесплатно.

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