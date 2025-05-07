В Мукачево открылся первый «МакДональдс»: будет работать круглосуточно — Finance.ua
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В Мукачево открылся первый «МакДональдс»: будет работать круглосуточно

Фондовый рынок
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В Мукачево открылся первый «МакДональдс»: будет работать круглосуточно
В Мукачево открылся первый «МакДональдс»: будет работать круглосуточно
7 мая на улице Лавковской, 1-М в Мукачево (Закарпатская область) открылся первый в городе ресторан сети «МакДональдс».
Об этом говорится в релизе компании.
Новый ресторан расположен в одноэтажном здании площадью около 500 квадратных метров. В зале одновременно могут находиться 126 гостей, еще 132 — на летней террасе.
Посетителям доступны все каналы продаж: традиционные кассы, 10 терминалов самообслуживания, а также «МакДрайв», который будет работать круглосуточно. Зал ресторана открыт с 7:00 до 23:00. Что касается сервиса доставки «МакДеливери», то его обещают запустить через две недели.
Ресторан оборудован генератором для бесперебойной работы и укрытием для персонала. С открытием заведения в Мукачево создано около 70 новых рабочих мест. Это второй круглосуточный «МакДональдс» в Украине после ресторана в Ужгороде.
Отмечается, что это уже 112-е заведение компании в Украине и шестое, открытое в партнерстве с автозаправочным комплексом «Окко».
По материалам:
Діло
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