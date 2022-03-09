В МОН предлагают отменить в этом году сдачу ГИА и ВНО — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В МОН предлагают отменить в этом году сдачу ГИА и ВНО

Сегодня 10:38
0
В МОН предлагают отменить в этом году сдачу ГИА и ВНО
В Министерстве образования и науки предлагают отменить в этом году
  • сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА),
  • внешнего независимого оценивания (ВНО),
  • единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
В сообщении отмечается, что министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что, объединив усилия с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины, образовательным и родительским сообществами, «выходим с предложением об однократном изменении алгоритмов по государственной итоговой аттестации для учащихся 11 класса и поступлению в заведения высшего образования Украины в 2022 году».
«Учитывая правовой режим военного положения, вызванного военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВЭ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам», — говорится в сообщении.
Он отмечает, что такое решение является непростым, но необходимым, «ведь наша главная задача — снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хоть как-то смягчить».
Сергей Шкарлет также отметил, что отмена ВНО сегодня необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине, даже в такое трудное для нашей страны и общества время.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.