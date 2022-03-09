В МОН предлагают отменить в этом году сдачу ГИА и ВНО — Finance.ua

В МОН предлагают отменить в этом году сдачу ГИА и ВНО

Сегодня 10:38

В Министерстве образования и науки предлагают отменить в этом году

сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА),

внешнего независимого оценивания (ВНО),

единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

В сообщении отмечается, что министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что, объединив усилия с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины, образовательным и родительским сообществами, «выходим с предложением об однократном изменении алгоритмов по государственной итоговой аттестации для учащихся 11 класса и поступлению в заведения высшего образования Украины в 2022 году».

«Учитывая правовой режим военного положения, вызванного военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВЭ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам», — говорится в сообщении.

Он отмечает, что такое решение является непростым, но необходимым, «ведь наша главная задача — снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хоть как-то смягчить».

Сергей Шкарлет также отметил, что отмена ВНО сегодня необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине, даже в такое трудное для нашей страны и общества время.

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