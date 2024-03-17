В МОН объяснили, что предусматривает отмена финансирования школ с малым количеством учащихся — Finance.ua

В МОН объяснили, что предусматривает отмена финансирования школ с малым количеством учащихся Сегодня 20:31 — Казна и Политика

В МОН объяснили, что предусматривает отмена финансирования школ с малым количеством учащихся

Правительство решило внести изменения в финансирование оплаты учителей в школах с малым количеством учащихся с 2025 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Что изменится

Как сообщили в ведомстве, правительство не финансировало заработную плату учителей в некоторых школах за деньги образовательной субвенции.

Речь идет о заведениях с количеством учащихся:

с 1 сентября 2025 года — менее 45 человек;

с 1 сентября 2026 года — менее 60 человек.

Отмечено, что соответствующее решение не затронет начальные школы и будет действовать только для образования на уровне 5−11 классов.

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В то же время в расчет образовательной субвенции каждой громады добавлены все дети школьного возраста. То есть громада будет получать средства для обучения всех детей, но не сможет тратить их на маленькие школы.

Это означает, что местные органы самоуправления могут решить: либо довозить учащихся этих школ в ближайшую школу, либо оплачивать труд учителей малых школ из местных бюджетов.

Зачем нужно это решение?

По объяснению Минобразования, в школах I-III ступеней, где есть менее 45 школьников, сейчас в одном классе учатся 5−6 учеников, и часто из-за недостаточной возможности сформировать полноценный класс (не менее пяти учеников в соответствии с законом «О полном общем среднем образовании») дети учатся на индивидуальной форме или в объединенных классах (в начальной школе), которые объединяют учащихся всех возрастов.

«Это приводит к тому, что дети не получают должного уровня взаимодействия друг с другом, не учатся друг у друга и не видят примеров для подражания», — говорится в сообщении.

Что будет с учащимися закрытых школ?

Сообщается, что местные власти должны организовать подвоз учащихся в опорную школу с сопровождением учителя.

Для подвоза детей государство уже второй год подряд предоставляет субвенцию на закупку автобусов — по 1 млрд гривен. В 2023 году в софинансировании с местными бюджетами было закуплено более 450 автобусов.

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Что будет с учителями этих школ?

В ведомстве сообщают, что в случае, если местные органы самоуправления решат не финансировать работу малокомплектных учебных заведений самостоятельно, то допускается возможность трудоустройства педагогов в опорных школах с обеспечением их подвоза.

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