В модернизацию железнодорожной инфраструктуры государство в этом году инвестирует 2 миллиарда — Finance.ua
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В модернизацию железнодорожной инфраструктуры государство в этом году инвестирует 2 миллиарда

Сегодня 05:58Казна и Политика
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Государство инвестирует 2 млрд гривен в модернизацию железнодорожной инфраструктуры, то есть 140 км железной дороги будет охвачено капитальным ремонтом.
Об этом заявил член правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский на брифинге по случаю 10-летия скоростного движения в Украине.
«2 млрд бюджетных средств будет заложено на выполнение ремонтов именно на полигонах Интерсити, это 140 км железной дороги. Для сравнения, в общей сложности протяженность железной дороги Интерсити на основные полигоны составляет 1600 км. То есть 140 км будет реконструировано и модернизировано. Но это только бюджетные средства, рядом с этим Укрзализныця выделяет собственный ресурс, чтобы в целом сделать около 1000 км в этом году. Это существенно и в разы больше, чем в предыдущие годы», — рассказал Перцовский.
Он отметил, что благодаря модернизации инфраструктуры скорости будут возвращены в целевые, то есть 120 км/ч, 160 км/ч, в зависимости от участка. Однако скорости будут возвращены не за один год, ведь программа растянется на 3-4 года.
«Для „Укрзализныци“ ключевой задачей сейчас является навести порядок в инфраструктуре. И уже в 2022 году пассажиры смогут это почувствовать на Львовском и Одесском направлении», — уверен член правления компании.
Кроме того, «Укрзализныця» планирует закупить 10 поездов, вернуть на маршруты Skoda, а также ввести много новаций.
«Мы инвестируем в обновление подвижного состава. В частности поезда Hyundai Rotem уже претерпели интерьерные обновления, установлена новая современная система видеонаблюдения, безопасные межсекционные соединения. Кроме того, запущен сервисно-диспетчерский пульт Hyundai, что позволяет оценивать все технические показатели поезда в реальном времени во время движения. И напоследок — презентуем детский кинотеатр в скоростных вагонах МПЛТ. То есть путешествия по железной дороге на скорости становятся не только более безопасными, но и более интересными», — добавил Александр Перцовский.
Как сообщалось, скоростные электропоезда курсируют по маршрутам: Киев — Харьков, Киев — Львов, Киев — Константиновка, Киев — Покровск, Киев — Запорожье, Киев — Одесса, Киев — Перемышль, Киев — Кривой Рог, Киев — Тернополь, Киев — Славское
Поездами Интерсити и Интерсити+ уже перевезено более 33 млн. пассажиров.
По материалам: Укрінформ
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