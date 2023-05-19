В мире рекордно дорожает кофе – Bloomberg — Finance.ua

В мире рекордно дорожает кофе – Bloomberg Сегодня 06:13 — Мир

В мире рекордно дорожает кофе – Bloomberg

В мире стремительно начал дорожать кофе. Цена на арабику уже выросла на 20%, а на мировых биржах цены достигли рекордного показателя за последние семь лет.

Об этом пишет Bloomberg.

Глобальный кризис стоимости жизни заставил людей во всем мире переходить на более бюджетный кофе из зерен робусты, из-за чего спрос на него значительно вырос, а предложение в дефиците. Это повлияло на рост его стоимости.

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Дефицит зерен робусты связан с тем, что Вьетнам — крупнейший в мире производитель — собрал наименьший за четыре года урожай. Бразилия, которая на втором месте среди лидеров по выращиванию этого сорта, пострадала от засухи, а Индонезия — от сильных ливней. Непогода уничтожает кофейные плантации, соответственно, поэтому повышаются цены на продукт.

Впрочем, экспорт кофе растет, но желание людей перейти с более дорогой арабики на более дешевую работусту растет еще быстрее. Фермеры не успевают удовлетворять мировой спрос, и перспектив исправить ситуацию пока нет.

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ТСН По материалам:

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