В мире наметился дефицит волоконно-оптического кабеля, необходимого для 5G — Finance.ua

В мире наметился дефицит волоконно-оптического кабеля, необходимого для 5G Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

По данным издания Financial Times, волоконно-оптический кабель дорожает на 70% на фоне планов техногигантов по расширению возможностей своих дата-центров и планов правительств по внедрению 5G.

Больше всего пострадали от кризиса Европа, Индия и Китай. Там цены на оптоволокно выросли на 70% с рекордно низкого уровня в марте 2021 года — с $3,70 до $6,30.

Северная Америка пострадала меньше, чем Европа, Китай и Индия.

Как пишет издание со ссылкой на оценки Cru, общее потребление кабеля увеличилось на 8,1% в первом полугодии 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Причина этого — планы Amazon, Google, Microsoft и Meta расширить возможности своих центров обработки данных и разработка сетей 5G в разных странах. И то, и другое требует использования больших объемов волоконно-оптического кабеля.

На Китай приходилось 46% от общего потребления кабеля, а Северная Америка была самым быстрорастущим регионом с показателем 15% в годовом исчислении.

В основе дефицита кабеля лежат цены на некоторые критически важные компоненты, которые используются в волоконно-оптической технологии.

Недостаток гелия, самого важного компонента в производстве оптоволоконного стекла, отчасти вызван простоями заводов в россии и США. Это привело к росту цен на этот элемент на 135% за последние два года. Также на 50% выросли цены на тетрахлорид кремния — еще один ключевой компонент в производстве волокна.

«За свою профессиональную деятельность я никогда не видел ничего подобного этому инфляционному кризису», — отметил исполнительный директор крупнейшего в мире производителя волоконно-оптического кабеля Corning Венделл Викс.

НВ По материалам:

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