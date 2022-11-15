В Минюсте объяснили, что дает Украине резолюция ООН относительно репараций — Finance.ua

В Минюсте объяснили, что дает Украине резолюция ООН относительно репараций Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В Минюсте объяснили, что дает Украине резолюция ООН относительно репараций

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину резолюция ООН по репарациям сможет запустить международный компенсационный механизм.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, отметив, что теперь страны, в которых находятся арестованные активы агрессора, смогут дать старт международному компенсационному механизму.

«Страны, в которых находятся арестованные активы рф, имеют теперь юридически обоснованное решение и смогут перейти от дискуссий к действиям по старту работы международного компенсационного механизма. Украина предложит им заключить международный Договор о привлечении рф к ответственности и возмещении нанесенных агрессией россии убытков», — написала Мудрая.

Напомним, 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины», которую подготовила Украина при соавторстве почти полсотни стран.

В резолюции государства ООН подтвердили, что россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права, в частности, за ее агрессию, а также международного гуманитарного права и прав человека. Соответственно, юридические последствия для россии должны предусматривать возмещение ущерба, нанесенного Украине.

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УНІАН По материалам:

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