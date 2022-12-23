В Минреинтеграции сообщили, как найти ближайший «пункт несокрушимости» — Finance.ua
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В Минреинтеграции сообщили, как найти ближайший «пункт несокрушимости»

Личные финансы
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В Минреинтеграции сообщили, как найти ближайший «пункт несокрушимости»
В Минреинтеграции сообщили, как найти ближайший «пункт несокрушимости»
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, как быстро найти ближайший «пункт несокрушимости».
Об этом Минреинтеграции сообщает в Телеграме.
Сейчас в населенных пунктах по всей Украине развернуты «Пункты несокрушимости» трех категорий:
  • Организованные местными властями и ГСЧС. В этих пунктах есть генератор, тепло, интернет, чай/кофе, аптечка.
  • Организованные ответственным бизнесом. Здесь украинцы могут бесплатно подзарядить гаджеты. Их уже открыли в отделениях Rozetka, «Новой почты» и т.д.
  • Магазины, аптеки, АЗС и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии. Однако эти учреждения не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов.
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Карта со всеми точками доступна по ссылке.
Кроме того, можно воспользоваться специальным чат-ботом в Telegram.
«Для этого откройте его и введите свой адрес. Сервис сразу покажет ближайшие „пункты несокрушимости“. С его помощью вы узнаете графики их работы и услуги, которые там доступны», — говорят в Минреинтеграции.
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Как отмечается, адреса «пунктов несокрушимости» в населенных пунктах вблизи линии боевых действий не разглашаются из соображений безопасности. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Узнать их можно в органах местного самоуправления, областных и районных военных администрациях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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