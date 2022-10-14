В Минреинтеграции отчитались, сколько средств выплатили людям, пережившим оккупацию — Finance.ua

В Минреинтеграции отчитались, сколько средств выплатили людям, пережившим оккупацию Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Укрпочта выплатили людям, пережившим российскую оккупацию, 16,4 миллиона гривен.

Так, по совместной инициативе Минреинтеграции и Укрпочты каждый переживший оккупацию получает 1200 грн одноразовой финпомощи.

В Харьковской области люди получили уже более 14 млн грн. На освобожденной Херсонщине — более 1,4 млн грн, Донетчине — более 1 млн грн.

Также в ведомстве подвели итоги работы за месяц Координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий (ДОТ).

За месяц на ДОТ удалось наладить и скоординировать процессы:

разминирование;

восстановление энерго-, газо-, водоснабжения;

получения гумпомощи, лекарств, продуктов, средств гигиены;

доставки питьевой воды и хлеба.

Также на освобожденных территориях приступили к работе банки и Укрпочта. А также организованы доставка пенсий и предоставление единовременной финпомощи.

Економічна Правда По материалам:

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