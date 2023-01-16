В Минприроды подсчитали ущерб для украинской окружающей среды от войны — Finance.ua

В Минприроды подсчитали ущерб для украинской окружающей среды от войны
Сумма ущерба украинской окружающей среде от вооруженной агрессии россии уже составляет более 46 млрд дол. Украина потребует компенсации этих убытков от рф.
Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил в комментарии The Economist, передает пресс-служба Минприроды.
«Основную часть рассчитанных убытков на сегодняшний день составляет загрязнение воздуха — 27 миллиардов долларов. Только за десять месяцев в результате российского вторжения в воздух попало более 42 миллионов тонн парниковых газов. Этот объем сравним с годовыми выбросами Болгарии», — подчеркнул министр.
Основными причинами выбросов стали лесные пожары и атаки оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры. По данным Госэкоинспекции, в результате российских обстрелов уже сгорело более 680 тыс. тонн нефти и горючего.
При этом война нанесла ущерб почти трети украинских лесов. Полностью выгорело не менее 23,3 тыс. га.
По словам министра, война «отравила» и значительную часть украинской земли. Ущерб, причиненный загрязнением почв, оценивается в 18 млрд долларов.
Всего с начала широкомасштабного вторжения Украина задокументировала около 2,300 преступлений против окружающей среды.
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