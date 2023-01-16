В Минприроды подсчитали ущерб для украинской окружающей среды от войны — Finance.ua

В Минприроды подсчитали ущерб для украинской окружающей среды от войны Сегодня 11:46 — Казна и Политика

В Минприроды подсчитали ущерб для украинской окружающей среды от войны, Фото: пресслужба ДСНС

Сумма ущерба украинской окружающей среде от вооруженной агрессии россии уже составляет более 46 млрд дол. Украина потребует компенсации этих убытков от рф.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил в комментарии The Economist, передает пресс-служба Минприроды.

«Основную часть рассчитанных убытков на сегодняшний день составляет загрязнение воздуха — 27 миллиардов долларов. Только за десять месяцев в результате российского вторжения в воздух попало более 42 миллионов тонн парниковых газов. Этот объем сравним с годовыми выбросами Болгарии», — подчеркнул министр.

Основными причинами выбросов стали лесные пожары и атаки оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры. По данным Госэкоинспекции, в результате российских обстрелов уже сгорело более 680 тыс. тонн нефти и горючего.

При этом война нанесла ущерб почти трети украинских лесов. Полностью выгорело не менее 23,3 тыс. га.

По словам министра, война «отравила» и значительную часть украинской земли. Ущерб, причиненный загрязнением почв, оценивается в 18 млрд долларов.

Всего с начала широкомасштабного вторжения Украина задокументировала около 2,300 преступлений против окружающей среды.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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