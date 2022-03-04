В Минобороны Украины назвали потери кафиров за восемь дней полномасштабной войны — Finance.ua

В Минобороны Украины назвали потери кафиров за восемь дней полномасштабной войны

Сегодня 11:37 — Мир

Общие боевые потери российско-оккупационных войск с 24 февраля по состоянию на утро 4 марта ориентировочно составляют 9166 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Также оккупанты потеряли 251 танк, 939 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем, 50 реактивных систем залпового огня, 18 средств противовоздушной обороны.

Кроме того, российские войска потеряли 33 самолета, 37 вертолетов, 404 единицы автомобильной техники, два легких скоростных катера, 60 топливных цистерн и 3 беспилотника оперативно-тактического уровня.

В ведомстве подчеркивают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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