В Минобороны Украины назвали потери кафиров за восемь дней полномасштабной войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Минобороны Украины назвали потери кафиров за восемь дней полномасштабной войны

Сегодня 11:37Мир
360
Общие боевые потери российско-оккупационных войск с 24 февраля по состоянию на утро 4 марта ориентировочно составляют 9166 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Также оккупанты потеряли 251 танк, 939 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем, 50 реактивных систем залпового огня, 18 средств противовоздушной обороны.
Кроме того, российские войска потеряли 33 самолета, 37 вертолетов, 404 единицы автомобильной техники, два легких скоростных катера, 60 топливных цистерн и 3 беспилотника оперативно-тактического уровня.
В ведомстве подчеркивают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
По материалам: hromadske.tv
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.