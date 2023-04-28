В Минкульте задумались, как «регулировать» Telegram — Finance.ua

В Минкульте задумались, как «регулировать» Telegram Сегодня 20:21 — Казна и Политика

В Минкульте задумались, как «регулировать» Telegram

В Минкульте Украины думают об «определенном регулировании» мессенджера Telegram, а также пытаются оценить его взаимодействие с государством.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью «Интерфакс-Украина»

«Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, в то время как все медиа, подпадающие под закон О медиа, открытые, известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram — это вопрос, требующий реально экспертного обсуждения» , — отметил министр.

Ткаченко отметил, что плюс этой соцсети — в быстром донесении информации, в том числе и для населения, находящегося на временно оккупированных территориях.

«С другой стороны — анонимные телеграм-каналы и множество российских активностей там. Кроме того, у Telegram нет обратной связи. Какой бы она ни была в Facebook или Google, но она есть — мы, по крайней мере, знаем, к кому обращаться. К кому обращаться в Telegram — это вопрос непростой», — подчеркнул министр.

Также он подчеркнул, что не говорил о запрете, скорее — об определенном регулировании.

«Telegram-каналы собирают средства, и мы не знаем, платят ли они налоги — это первый вопрос. Второй — это с точки зрения прозрачности, собственности, сотрудничества с обществом и понимания того, каким образом это взаимодействие происходит», — добавил Ткаченко.

В то же время министр отметил, что так называемое регулирование Telegram пока находится на обсуждении на уровне «Давайте поговорим». По его словам, пора включать экспертную оценку того, каким образом должно происходить взаимодействие государства с Telegram.

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НВ По материалам:

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