В Мининфраструктуры рассказали, как будет работать электронная очередь на границе — Finance.ua

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В Мининфраструктуры рассказали, как будет работать электронная очередь на границе

Казна и Политика
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В Мининфраструктуры рассказали, как будет работать электронная очередь на границе
В Мининфраструктуры рассказали, как будет работать электронная очередь на границе
Министерство инфраструктуры с профильными госорганами запускает на автомобильных пунктах пропуска проект «Электронная очередь пересечения границы», призванный уменьшить пробки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Фейсбуке.
«Мы понимаем, что сама по себе электронная очередь не решает вопрос простоя грузов. Это зависит исключительно от пропускной способности пограничных пунктов пропуска. Между тем впереди — зима. Ожидание очереди вдоль трасс в мороз, во-первых, некомфортно, а во-вторых, приводит к еще большим расходам водителей», — отметил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.
По его словам, система позволит перевозчикам предварительно записаться и приехать на пункт пропуска в заранее назначенное время. При этом Е-очередь будет абсолютно бесплатной. Заезжать в сервисную зону водителям будет необязательно.
Перевозчик может самостоятельно выбирать место ожидания, а система будет автоматически извещать, когда нужно подъезжать к ПП. Сначала систему внедрят на одном пункте пропуска. После испытаний и усовершенствования она будет масштабирована на все ПП.
Зарегистрироваться в Е-очереди можно будет через специальный сайт — «Электронная очередь пересечения границы». Заработает он уже в октябре. Со временем разработчики создадут специальное приложение, функционал которого будет постоянно расширяться.
«Е-очередь будет предоставлять удобный и понятный пользователям сервис, который позволит экономить время и ждать проезда через границу на любой удобной локации», — добавил Найем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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