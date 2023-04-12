В Минфине США заявили, что донорских средств для Украины хватит до конца года — Finance.ua

В Минфине США заявили, что донорских средств для Украины хватит до конца года Сегодня 20:19 — Казна и Политика

В Минфине США заявили, что донорских средств для Украины хватит до конца года

Денежных средств от Европейского Союза, США и других международных доноров достаточно для обеспечения потребностей Украины до конца года.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает «Голос Америки».

Чиновник Международного валютного фонда Гевин Грей сообщил журналистам, что организация оценивает потребности Украины во внешнем финансировании в 115 млрд долларов, если война закончится к середине 2024 года. Если же она продлится до конца 2025 года — речь пойдет о 140 млрд долларов.

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Как отметила Йеллен, США будут сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить то, в чем нуждается Украина. Чиновница уверена, что для этого существует мощная двухпартийная поддержка, это касается и партнеров Штатов.

По ее словам, долгосрочную помощь будут координировать через отдельную платформу.

«В дополнение к этому мы предоставили средства на неотложное восстановление, на приоритетные потребности Украины, например энергосети», — добавила она.

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Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что военная кампания ежемесячно требует на 50 млрд грн больше, чем поступает в бюджет. По его словам, госбюджет получает 80 млрд грн доходов, а на войну тратится 130 млрд грн в месяц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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